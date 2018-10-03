Conseils pour l'éducation de votre chaton
L'éducation fonctionne mieux si les séances sont assez courtes et fréquentes, si le chat n'est pas distrait, si la récompense donnée est d'une grande valeur pour le chat et si le comportement enseigné n'a jamais été associé à quelque chose de négatif dans le passé.
Comment les chats apprennent ?
L’éducation de base de votre chaton se déroule pendant la période allant de la naissance à six mois grâce au rôle dominant de la mère et à ses interactions avec ses frères et sœurs. Un chaton commence par imiter les actions de sa mère, puis apprend par lui-même, par l’expérience. Par conséquent, votre contribution aux bases de l’éducation de votre chaton est limitée, mais vous avez toujours la responsabilité de mener à bien sa sociabilisation dans son nouvel environnement.
Le rôle de la mère des chatons
Il est recommandé d’attendre que votre chaton ait au moins deux mois avant de le séparer de sa mère et de ses frères et sœurs. Les chattes jouent un rôle essentiel dans l’éducation de leurs chatons en leur apprenant l’hygiène et les habitudes sociales par l’exemple et par le jeu, ainsi qu'en les nourrissant, en les surveillant, en les réconfortant et en les protégeant.
Votre rôle
Votre chaton est également influencé par l'environnement dans lequel vous allez l'accueillir. Un chaton qui a été en contact avec différentes personnes et d'autres animaux dès son plus jeune âge sera un chat plus équilibré et plus curieux.
Principes d'éducation de votre chaton
Votre chaton commencera par imiter sa mère, puis vivra ensuite ses propres expériences. Une partie de son expérience consiste à apprendre des conséquences de ses actions. De manière générale, s'il apprécie les conséquences de ces nouvelles actions, il les répétera.
Mordre et griffer
Les chatons doivent comprendre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas à la première occasion, avant que leurs griffes et leurs dents ne soient complètement développées. Les morsures et les griffures que reçoivent les chatons de leurs frères et sœurs lorsqu'ils jouent ensemble, les aident à déterminer leur degré d'agressivité lorsqu'ils utilisent leurs dents et leurs griffes.
Utilisation du bac à litière
Vers cinq ou six semaines, votre chaton aura appris à utiliser son bac à litière et passera souvent beaucoup de temps à couvrir ses excréments. Les chatons doivent comprendre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas à la première occasion, avant que leurs griffes et leurs dents ne soient complètement développées. Les morsures et les griffures que reçoivent les chatons de leurs frères et sœurs lorsqu'ils jouent ensemble, les aident à déterminer leur degré d'agressivité lorsqu'ils utilisent leurs dents et leurs griffes.
Vous avez un contrôle limité sur l'éducation de votre chaton, toutefois, si vous vous efforcez de comprendre son langage corporel, ses sons et ses expressions faciales, vous apprendrez à mieux comprendre le comportement de votre chaton et parviendrez à mieux garantir son bien-être.
