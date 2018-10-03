Conseils pour l'éducation de votre chaton

L'éducation fonctionne mieux si les séances sont assez courtes et fréquentes, si le chat n'est pas distrait, si la récompense donnée est d'une grande valeur pour le chat et si le comportement enseigné n'a jamais été associé à quelque chose de négatif dans le passé.

Comment les chats apprennent ?

L’éducation de base de votre chaton se déroule pendant la période allant de la naissance à six mois grâce au rôle dominant de la mère et à ses interactions avec ses frères et sœurs. Un chaton commence par imiter les actions de sa mère, puis apprend par lui-même, par l’expérience. Par conséquent, votre contribution aux bases de l’éducation de votre chaton est limitée, mais vous avez toujours la responsabilité de mener à bien sa sociabilisation dans son nouvel environnement.

Le rôle de la mère des chatons

Il est recommandé d’attendre que votre chaton ait au moins deux mois avant de le séparer de sa mère et de ses frères et sœurs. Les chattes jouent un rôle essentiel dans l’éducation de leurs chatons en leur apprenant l’hygiène et les habitudes sociales par l’exemple et par le jeu, ainsi qu'en les nourrissant, en les surveillant, en les réconfortant et en les protégeant.