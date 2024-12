✓ Les équipements essentiels pour votre chaton

Un couchage Aménagez un couchage confortable et douillet (couverture, coussin, corbeille ou panier) à placer dans un endroit calme pour que votre chaton se repose en toute tranquillité. Certains chatons aiment dormir dans plusieurs endroits différents, il est alors judicieux de prévoir plusieurs couchages.

Un bac à litière Optez pour une litière suffisamment profonde et couverte si votre chaton se sent à l'aise. Préférez une litière couverte car elle permet de limiter les odeurs et d'éviter les éclaboussures.





Une caisse de transport Choisissez une caisse stable et suffisamment grande pour accueillir votre chaton aujourd'hui et lorsqu'il aura atteint sa taille adulte, afin de transporter votre chaton en toute sécurité.

Des gamelles Trois gamelles en verre ou en acier inoxydable. Vous aurez besoin d'une plus grande gamelle pour l’eau fraîche à maintenir à disposition en permanence et de deux petites gamelles pour les croquettes et la nourriture humide. Les gamelles doivent être suffisamment éloignées l’une de l’autre pour éviter les salissures de l’eau.

Des jouets pour chatons Procurez-vous des jouets pour votre chaton auprès d’un fournisseur réputé. Les jouets favorisent l’exercice et la stimulation mentale du chaton, et l’encourage à mimer la traque, bondir et glisser.

Un griffoir et un arbre à chat Grâce au griffoir, vous protégez vos meubles en tout en satisfaisant le besoin naturel de griffer de votre chaton. Et puisque les chatons adorent grimper pour avoir une position haute et se contorsionner entre deux branches, l'arbre à chat permettra de limiter les voltiges sur certains de vos meubles tout en répondant au besoin d’exercice du chaton.

Du matériel de toilettage Choisissez une brosse ou un peigne adapté au pelage de votre chaton ainsi qu'un coupe-griffes pour chats. Achetez également une brosse à dents (celle en forme de doigtier sont probablement les plus adaptées) et un dentifrice spécialement conçus pour les chats.