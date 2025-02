Soins vétérinaires préventifs pour votre chat

Les puces électroniques et les médailles sont des méthodes efficaces pour une identification rapide en cas de disparition de votre chat. Les chats dont le collier est muni d'une médaille ou plaque d'identification et d'une puce électronique ont plus de chances de retrouver leur propriétaire que ceux qui n'en ont pas. Découvrez pourquoi votre chat doit être identifié et les méthodes les plus efficaces.