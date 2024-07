• un brossage quotidien réduit le dépôt de tartre de 95 %. Des dentifrices et gels dentaires spécifiques pour chats existent, il suffit d’habituer très tôt le chaton à accepter le brossage de ses dents. Si votre chat n’est pas très coopératif, certains produits d’hygiène dentaire peuvent contribuer à freiner la formation de tartre et la prolifération bactérienne sur les dents, tout en rafraichissant l’haleine, sous forme de sprays, friandises à mâcher, poudre à ajouter dans l’aliment ou l’eau de boisson…



• une alimentation adaptée pour prévenir la formation de tartre : grâce à leur forme, taille et texture spécifiques, les croquettes Dental care Royal Canin encouragent les chats à mastiquer sans que les croquettes ne cassent trop vite pour favoriser la friction mécanique et contribuer à éliminer la plaque dentaire. La formule des croquettes peut aussi contenir des nutriments aux propriétés antibactériennes et cicatrisantes, qui, une fois libérés dans la cavité buccale du chat lors de la mastication, peuvent participer à la prévention de la maladie parodontale : sels de zinc, thé vert, huiles essentielles, clou de girofle, etc. Enfin, l’alimentation doit fournir à votre chat une ration équilibrée en calcium et magnésium, sans excès de vitamine D.

• Si les dents de votre chat sont très abîmées, votre vétérinaire vérifiera tout d’abord que l’inflammation buccale n’est pas une conséquence d’un diabète ou d’une insuffisance rénale. Si nécessaire, il précédera à un détartrage des dents du chat sous anesthésie générale. Ensuite, un brossage régulier des dents permettra à votre chat de bénéficier plus longtemps de l’effet du traitement de détartrage.

Si votre chat souffre de douleurs dentaires ou l’ablation de certaines de ses dents est nécessaire, il faudra modifier ses repas pour lui permettre de se nourrir correctement : les aliments humides pour chat en boîtes ou sachets fraîcheurs sont indiqués pour les chats qui ont du mal à manger les croquettes à cause des douleurs dentaires. Si l’appétit du chat est perturbé, vous pouvez tiédir l’aliment quelques minutes dans l’eau chaude afin de permettre aux odeurs de mieux s’exhaler, mais souvenez-vous que sauf exception, les chats n’aiment en revanche pas que l’on mouille les croquettes pour les ramollir.