DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® DENTAL CARE est une formule nutritionnelle complète et équilibrée, spécialement conçue pour soutenir la santé et l’hygiène bucco-dentaire de votre chat. L’aliment sec ROYAL CANIN® DENTAL CARE est enrichi d’un agent dentaire actif qui se lie au calcium de la salive de votre chat pour aider à réduire la formation et l’accumulation de tartre. Ces croquettes ont été spécialement conçues avec une texture spécifique qui aide à polir les dents de votre chat à chaque bouchée qu’il mâche. À chaque repas, cet effet de brossage contribue à limiter l’accumulation de plaque et de tartre nocifs. ROYAL CANIN® DENTAL CARE a fait ses preuves. Notre étude* a montré que cet aliment a permis de réduire de manière significative la formation de tartre sur les dents des chats participants, jusqu’à 59 % en seulement 28 jours. * Étude interne ROYAL CANIN®

