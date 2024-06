La formation des dents chez le chaton, appelée dentition déciduale, se déroule sur plusieurs semaines : les premières incisives et les canines primaires apparaissent dès la deuxième semaine, puis les prémolaires et autres dents suivent rapidement pour former les 26 dents de lait. A partir de 3 ou 4 mois quand la mâchoire du chaton s’élargit, la poussée dentaire du chaton se poursuit avec l’arrivée des dents définitives qui viennent déchausser les dents de lait.

Restez attentifs au comportement de votre chaton pour reconnaître les signes de la poussée dentaire :

Diminution de l’appétit ou prudence face à la nourriture

Tendance excessive à mâcher

Moins de temps passé à faire sa toilette

Baisse de l’appétit

Gencives rougeâtres et douloureuses

Mauvaise haleine

Davantage d’agressivité ou de stress

Possibilité de retrouver des dents de lait au sol (les plus petites seront parfois avalées par le chaton)



Il arrive que certaines dents de lait soient persistantes, c’est-à-dire qu’elles ne tombent pas. A surveiller car une extraction dentaire peut s’avérer nécessaire.



Maintenir une bonne hygiène dentaire pour la santé de votre chaton

Les chatons ayant leurs dents définitives entre 4 et 6 mois selon les races, il est important de veiller à mettre en place les bases d’une hygiène dentaire saine très tôt. En effet, de nombreux jeunes chats adultes souffrent d’une maladie parodontale et souvent leur propriétaire ne s’en aperçoit pas à temps.

Les caries restent exceptionnelles chez le chat, en revanche, les affections parodontales dues à la prolifération de bactéries sur les dents sont fréquentes et évoluent selon différents stades :

Dépôt sur la dent de bactéries de débris alimentaires pouvant provoquer une inflammation des gencives. A ce stade, les soins d’hygiènes permettent de palier à cette situation.

La plaque se minéralise et le tartre apparaît, souvent associé à une mauvaise haleine. Le brossage des dents du chat permet encore d’améliorer la situation.

Lorsque l’attache épithéliale est détruite, on atteint le stade irréversible de la parodontite. Le traitement devient chirurgical : un détartrage sous anesthésie générale est nécessaire.



Une mauvaise hygiène bucco-dentaire du chat n’est donc pas à prendre à la légère et peut même entraîner la chute des dents !



Le meilleur moyen de prévenir la maladie parodontale est d’habituer votre chaton à lui brosser les dents au moins 2 fois par semaine avec une brosse à dents souple et un dentifrice adapté aux félins (ne pas utiliser les dentifrices pour humains car ils contiennent des agents moussants et une quantité de fluor qui peuvent être dangereux pour les chats).



Pour les chatons réfractaires au brossage, il existe des solutions alternatives : des « dentifrices à croquer », des préparations en poudre à mélanger à son repas ou en spray à pulvériser sur les dents sont également disponibles.



En outre, certaines croquettes à la peuvent aider à réduite la formation de la plaque dentaire lors des repas. Les croquettes ROYAL CANIN® Dental Care bénéficient d’une forme et texture particulières qui polissent les dents de votre chat par effet mécanique au cours de la mastication. Associées à la mastication qui stimule la production de salive contenant des agents anti-infectieux, ces croquettes aident à limiter l’accumulation de plaque sur la dentition de votre jeune chat dès qu’il atteint l’âge adulte.



Demandez à votre vétérinaire de procéder à un examen bucco-dentaire de votre chat au moins une fois par an. Il vous conseillera sur les meilleures techniques de prévention et pourra effectuer un détartrage si nécessaire.