En tant que propriétaire responsable, vous devez vous assurer que votre chat soit correctement sociabilisé. Cela signifie lui présenter de nouvelles personnes, lieux, environnements, textures et sons, toujours dans un contexte rassurant et bienveillant.

Cela aidera votre chaton ou votre chat à ne pas paniquer lorsque des changements surviennent dans son environnement domestique et sa routine. Un autre avantage de la sociabilisation de votre chaton est d’éviter l'apparition de problèmes de comportement durables au fil de sa croissance. Plus il aura d’expériences positives en tant que chaton, plus il sera épanoui une fois adulte.

Les chatons issus d'un élevage auront déjà été exposés à d'autres chatons et à des humains. Ils ont donc une bonne longueur d'avance en matière de sociabilisation. Dans le cas d'un chat plus âgé, vous devrez être attentif à ses comportements et aux événements déclencheurs.

Il peut être nécessaire de réaliser un travail en douceur pour créer des renforcements positifs avec votre chat. Vous pouvez, par exemple, lui faire découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles personnes dans le calme pour le rassurer et l'aider à gagner en confiance. Et célébrer chaque nouvelle étape franchie !

Même s'il est de coutume de penser que les chats et les chatons sont indépendants par nature, cela ne signifie pas pour autant que vous pouvez les laisser seuls pendant de très longues périodes. Chaque félin est différent, mais soyez attentif aux signes d’anxiété liés à la séparation et gérez-la de manière appropriée.