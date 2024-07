En France, tout chat âgé de plus de 6 mois doit obligatoirement être identifié par tatouage par micropuce électronique. Avant de partir, pensez à actualiser vos coordonnées et celles du lieu de résidence de l’animal dans le fichier national I-CAD la base de ces coordonnées que l’animal sera recherché en cas de perte, de vol, de crise sanitaire ou mise en fourrière.

Il est possible de voyager avec votre chat en train ou ferry à condition qu’il soit dans une caisse de transport de dimension 45 cm x 30 cm x 25 cm maximum. N’oubliez pas d’indiquer nom de l’animal, numéro de tatouage, votre nom, votre téléphone et adresse de destination à l’intérieur de son contenant.



Contactez la SNCF pour plus d’information pour voyager en train avec son chat

Si vous déménagez et devez prendre l'avion avec votre chat, il est impératif de bien se renseigner avant le départ auprès de la compagnie aérienne sur les conditions de transport d’animaux domestiques. En général, les chats de moins de 6 kg peuvent voyager en cabine, et en soute pour les chats e grande taille dépassant ce poids.

Les chats âgés sont plus attachés à leur environnement qu’à leur propriétaire ! Une courte séparation d’avec ce dernier les affecte moins qu’un changement de lieu. De plus, si le chat n’est pas habitué au panier de transport et à la voiture, il n’appréciera pas forcément l’aventure. Bref, réfléchissez bien avant d’emmener un chat âgé en voyage: ne le faites que si c’est pour une période longue.