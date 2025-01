À mesure que votre chat vieillit, son corps change, ce qui signifie que sa nutrition et la façon dont vous le nourrissez doivent également changer. À partir de 11 ans environ, votre chat est considéré comme un chat «senior» qui a besoin de nutriments différents de ceux des premiers stades de sa vie.

Que se passe-t-il dans l'organisme de votre chat lorsqu’il vieillit ?

Au fur et à mesure que votre chat vieillit, et à partir de l’âge de 11 ans environ, vous remarquerez des signes extérieurs indiquant que son corps et son comportement changent.

Ils peuvent dormir plus ou se comporter différemment, par exemple en étant moins sociables ou en vocalisant davantage. Vous remarquerez peut-être que sa peau et son pelage deviennent moins soyeux ou blanchissent. À mesure que ses articulations vieillissent, il peut avoir plus de difficultés à marcher régulièrement, à sauter ou à se toiletter.

Les fonctions de l'organisme de votre chat deviennent moins performantes. Son système immunitaire est moins efficace, tout comme sa digestion. Des problèmes dentaires, tels que l’usure des dents ou une maladie des gencives, peuvent affecter son appétit, car le fait de manger peut être douloureux pour lui. Il peut ainsi perdre du poids. Sa capacité à sentir, à goûter et à entendre s’amenuise également et sa résistance au stress diminue.

Votre chat peut également devenir sujet aux maladies courantes chez les chats âgés, telles que les maladies rénales, le diabète, l'arthrose ou l’hyperthyroïdie, bien qu’elles puissent être soulagées grâce à une nutrition adéquate et à des médicaments appropriés.

Quelle est l’incidence du vieillissement sur les besoins nutritionnels de votre chat ?

Parce que la condition physique de votre chat change, il a besoin d’une nutrition différente des autres périodes de sa vie.

Son système digestif demande maintenant plus d’efforts pour digérer et absorber les nutriments contenus dans ses aliments, en particulier les lipides et les protéines. Des problèmes dentaires et digestifs expliquent également que votre chat peut avoir du mal à manger ou à mâcher les aliments qu’il a consommés précédemment. Des textures plus tendres, de type mousses, peuvent donc être plus faciles à manger.

Une diminution de son odorat et du goût peut affecter son appétit, sa nourriture doit donc être particulièrement appétente pour qu'il ait envie d'y goûter et bien assimiler les nutriments dont il a besoin.