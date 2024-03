Sterilised Ageing 12+

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Ageing Sterilised 12+ est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chat stérilisé et âgé. ROYAL CANIN® Ageing Sterilised 12+ contient une teneur modérée en matières grasses pour aider à maintenir votre chat dans une condition physique optimale. Notre « complexe pour un vieillissement sain » est formulé à partir d’un complexe d’antioxydants, dont du lycopène et des acides gras oméga-3 pour entretenir les fonctions corporelles de votre chat tout au long du processus de vieillissement. Grâce à une teneur adaptée en phosphore, ROYAL CANIN® Ageing Sterilised 12+ aide également à maintenir la bonne santé rénale de votre chat âgé et le bon fonctionnement des reins. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Ageing 12+ est également disponible sous forme d’émincé en sauce ou en gelée. Une alternative sous forme de nourriture sèche existe également pour les chats non stérilisés. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

