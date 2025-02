Les chats d'âge avancé (plus de 10 ans) risquent malheureusement de souffrir de plusieurs pathologies liées au vieillissement, avec des fonctions corporelles qui se dégradent progressivement. Toutefois, ces maladies courantes peuvent être soulagées en associant l'aliment approprié à une assistance médicale et en apportant quelques changements environnementaux.

Perte de mobilité chez le chat d'âge avancé

Un chat âgé souffre souvent d'arthrite et de douleurs articulaires, car ses articulations et leurs cartilages se sont détériorés au fil des ans. Il en résulte une perte de mobilité et de flexibilité (instabilité, difficulté à sauter et même à se lécher). Des articulations sensibles peuvent également expliquer pourquoi votre chat est moins enclin à jouer ou à venir quand vous l'appelez ; il a du mal à bouger.

Prendre soin de ses articulations passe par une alimentation adaptée qui doit, notamment, contenir des acides gras oméga 3 à longue chaîne, car ils contribuent à la bonne santé des articulations. De la même manière, certains nutriments, comme la chondroïtine et la glucosamine, contribuent à la bonne santé du cartilage.

Vous pouvez également atténuer les problèmes de mobilité de votre chat senior en installant des rampes pour qu'il accède à ses endroits perchés préférés, en choisissant un bac à litière moins profond et donc plus accessible et en améliorant le confort de son couchage.

Chat vieillissant et diabète

Le diabète sucré, qui touche environ un chat sur 200 et en particulier le chat âgé, avec une nette augmentation des cas après 7 ans, est directement lié à l'obésité. Par conséquent, un des meilleurs moyens pour protéger votre chat du diabète est de le maintenir à un poids sain.

Les chats diabétiques ont des cellules qui ne répondent pas correctement à l'insuline et dans certains cas, leur corps ne produit pas suffisamment d'insuline. Autrement dit, il faut leur injecter de l'insuline, le plus souvent une ou deux fois par jour. On prévoit également souvent un traitement à l'insuline et des changements d'aliment (riche en protéines et pauvre en glucides).

Parmi les symptômes du diabète chez le chat âgé, on trouve : une miction excessive et des volumes d'urine élevés, une sensation de soif et de faim accrue et une prédisposition à l'obésité. Si vous remarquez un de ces symptômes chez votre chat, emmenez-le chez le vétérinaire.