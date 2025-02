Votre chat et les parasites

Un certain nombre de parasites peuvent entraîner une perte de poids chez votre chat. Deux types, le Giardia intestinalis et les coccidies, provoquent des diarrhées sévères pouvant entraîner une déshydratation et une perte de poids. Il est indispensable de consulter un vétérinaire si vous pensez que votre chat souffre d'une infestation parasitaire, car il sera capable de définir de quel parasite il s'agit et de vous conseiller sur la façon de protéger votre chat (et vous-même).

Les boules de poils et les chats

Les chats passent beaucoup de temps à se toiletter, ce qui leur permet de réguler la température de leur corps et de garder leurs poils et leur peau propres. Cependant, si les poils avalés ne sont pas correctement éliminés par le système digestif, ils peuvent rester bloqués et former des boules de poils. Ces amas de poils emmêlés peuvent entraîner une régurgitation, une constipation, des blocages de l'œsophage, une perte d'appétit et une perte de poids.

Carences en vitamines chez le chat

La perte de poids, associée à des problèmes dermatologiques tels que la desquamation, l'alopécie et les démangeaisons, peut être révélatrice d'une carence en vitamine B, qui survient dans le cadre d'une maladie gastro-intestinale ou d'un régime alimentaire mal équilibré. Cette vitamine est soluble dans l'eau et ne peut pas être stockée dans le corps. Par conséquent, elle doit être contenue dans l'aliment de votre chat pour entretenir un pelage sain et une peau en bonne santé.

Si l'alimentation de votre chat n'est pas assez complète ou équilibrée, celui-ci pourra souffrir de carences en vitamines et autres nutriments. Si votre chat perd du poids et que vous craignez qu'il ne souffre d'une carence en vitamines, consultez votre vétérinaire.

Si vous avez des inquiétudes concernant la perte de poids récente de votre chat, assurez-vous de rendre visite à votre vétérinaire afin qu'il procède à un examen complet. Le meilleur moyen de vous assurer que votre chat conserve le poids idéal est de rendre visite à votre vétérinaire régulièrement, et de peser sa ration quotidienne de nourriture, et de prendre note de tout changement dans sa consommation.