A chaque étape de sa vie, votre chat vous apportera des joies et des défis quotidiens. C'est particulièrement vrai lorsqu'il atteint un âge avancé. A partir de l'âge de 10 ans, certains changements morphologiques et comportementaux deviennent visibles et impliquent qu'il faut peut-être aménager son environnement et son activité physique et modifier son régime alimentaire pour favoriser son bien-être durant la dernière partie de sa vie.

Les chats vivent en moyenne 15 ans, mais il n'est pas rare qu'un chat vive jusqu'à 20 ans, ce qui équivaut à 96 ans chez un humain. En général, à partir de 11 ans environ, vous commencez à remarquer des signes extérieurs de vieillissement chez votre chat. Ses besoins nutritionnels changent également.

Adapter l'environnement de votre chat âgé

À mesure que votre chat prend de l'âge, ses articulations commencent à s'user et il peut commencer à souffrir d'arthrite. Il peut devenir moins mobile, instable sur ses pattes, ou devoir faire des efforts pour monter ou descendre de ses endroits préférés.

Vous pouvez améliorer le confort de votre chat âgé en lui installant des marches pour mieux accéder aux endroits en hauteur où il aime se percher et en rendant son couchage particulièrement confortable pour qu'il puisse bien se reposer. Un bac à litière avec des bords moins hauts peut être utile pour les chats très âgés, afin qu'il soit plus facile d'y entrer et d'en sortir.

Rendez sa nourriture, son bac à litière et son eau fraîche facilement accessibles ; vous pouvez par exemple en avoir un de chaque à chaque étage de votre maison. Cela permet de réduire les contraintes et les efforts sur son organisme. Vous devez également éviter de modifier sa routine, car cela peut aggraver ses éventuelles difficultés cognitives.

Exercice et toilettage chez le chat vieillissant

Des articulations douloureuses ou sensibles peuvent amener votre chat à bouger moins et à être moins disposé à venir lorsque vous l'appelez. S'il a mal, ils peut aussi mal réagir quand on le soulève. En outre, les chats très âgés souffrent souvent de troubles cognitifs qui peuvent les amener à devenir plus associables.

Cependant, il est important de faire faire de l'exercice à votre chat vieillissant pour l'aider à conserver son poids de forme. Un bon moyen de le faire bouger peut être de l'inciter à jouer tranquillement avec son jouet préféré pendant la journée. Cela peut aussi aider à établir un meilleur cycle de sommeil, car il se fatigue le jour.

La perte de la souplesse implique que les chats âgés ont plus de mal à faire leur toilette correctement. Il est donc important de les brosser régulièrement pour éliminer les poils morts et garder leur peau en bonne santé.