Après une intervention chirurgicale, une maladie ou un autre événement difficile, votre chat a peut-être perdu du poids. Il est important pour son bien-être et pour le fonctionnement vital de ses organes, qu'il retrouve son poids de forme - et pour ce faire, il a besoin et d'un bon aliment et de retrouver de bonnes habitudes alimentaires.

Connaître le poids de forme de votre chat

Il est essentiel de savoir quel est le poids idéal que votre chat doit atteindre avant de le nourrir avec un aliment qui favorise la prise de poids, car il peut être facile de suralimenter votre chat et d’entraîner un surpoids, pouvant favoriser de nombreuses complications de santé. Demandez à votre vétérinaire quel devrait être le poids idéal de votre chat et à quel moment il faudra l'aider à prendre du poids.

Veiller à favoriser une bonne digestion pour votre chat lors de sa prise de poids

Si votre chat a perdu du poids parce qu’il a été malade, il est essentiel de ne pas surcharger son système digestif lors de la prise de poids. La digestion d’un chat est plus sensible que celle d’un être humain, et il est incapable de s’adapter à une alimentation variée, ce qui entraîne des troubles digestifs et une perte de poids supplémentaire.

Il est également important que son aliment contienne le bon équilibre en nutriments adaptés pour ne pas encombrer son système digestif. Par exemple, bien que les graisses riches en énergie peuvent aider votre chat à prendre du poids, elles peuvent également causer de la diarrhée. De même, les protéines, qui sont nécessaires à la croissance cellulaire, doivent être de haute qualité et facilement digestibles pour réduire l’effort du système digestif.