DÉTAILS DU PRODUIT

Le système digestif de certains chats peut être sensible à certains types d’aliments, et si c’est le cas pour votre animal, un changement d’alimentation peut être nécessaire afin de stabiliser son estomac. De nombreux nutriments sont susceptibles d’avoir un effet apaisant sur son système digestif. ROYAL CANIN® Sensible 33 est spécialement formulé pour soutenir les chats adultes présentant des signes de sensibilité à certains aliments. Il contient un mélange exclusif d’éléments nutritifs pour offrir une sécurité digestive optimale et convient aux chats adultes âgés de 1 à 7 ans. ROYAL CANIN® Sensible 33 est extrêmement savoureux et contient trois formes de croquettes différentes et des arômes soigneusement sélectionnés pour stimuler la prise de nourriture et faciliter la digestion. De plus, ROYAL CANIN® Sensible 33 a également été conçu pour aider à renforcer le système urinaire des chats adultes comme le vôtre. Une fois que le système digestif de votre chat commence à s’améliorer, vous pouvez continuer à le nourrir avec ROYAL CANIN® Sensible 33, qui a été conçu non seulement pour favoriser la digestion, mais aussi pour l’entretenir par la suite.

