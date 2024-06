Les causes des vomissements et que faire pour soulager mon chat

Les vomissements chez votre chat peuvent être liés à divers problèmes de santé, allant de troubles alimentaires simples à des maladies plus graves. Il est donc important d'observer la fréquence des vomissements, la durée, le volume des rejets, le contenu (couleur, éléments non digérés, présence ou non de sang, etc.), mais aussi les circonstances du vomissement de votre chat et le contexte environnemental (changement de nourriture, stress, traitement vétérinaire, …) pour identifier la cause exacte des vomissements. Les principales causes sont :

Un changement soudain de son régime alimentaire peut causer une irritation de l'estomac entraînant des vomissements et de la diarrhée. Si vous changez l'alimentation de votre chat, du pâté aux croquettes, il peut alors avaler trop rapidement ses croquettes à peine mâchées et vomir ensuite. Lorsque les chats mangent trop vite, ils avalent beaucoup d'air en plus de la nourriture lors de la mastication, ce qui peut entrainer des problèmes d'estomac. Prévoyez toujours une phase de transition progressive pour tout changement alimentaire de votre chat.

Une ntolérance ou une allergie alimentaire : une autre raison pour laquelle les chats vomissent après avoir mangé est une intolérance ou une allergie à un ingrédient de la nourriture. Ces réactions allergiques sont souvent accompagnées de diarrhée ou de plaques sur la peau qui démangent les chats. Les croquettes d’entrée de gamme sont riches en céréales ou lactose qui peuvent entraîner des intolérances. Si vous soupçonnez une allergie alimentaire, il est important d'en parler à votre vétérinaire.

Une inflammation de l'estomac et des intestins : tout comme les humains, les chats peuvent aussi souffrir d’inflammation gastro-intestinale (virale ou bactérienne) qui provoque des vomissements. Assurez-vous de donner suffisamment d'eau à votre chat pour éviter la déshydratation et prenez rendez-vous avec votre vétérinaire.

Une intoxication liée à des aliments ou substances toxiques : votre chat a ingéré des plantes toxiques, engrais, médicaments ou aliments qu’il ne tolère pas. C'est l'une des causes courantes de vomissements et diarrhées chez le chat. Si les vomissements sont continus et que votre chat paraît léthargique, consultez un vétérinaire rapidement et n’hésitez pas à lui apporter un échantillon de vomi de votre chat.

Affection ou maladie plus importante : des vomissements peuvent aussi être le signe d'une insuffisance hépatique, une toxoplasmose ou une tumeur de l’estomac. Il faut consulter un vétérinaire au plus vite car des examens de santé complémentaires seront nécessaires pour poser un diagnostic précis.

Vomissements : quand dois-je m’inquiéter ?

Le premier geste à effectuer lorsque votre chat est victime de vomissement, c’est de l’éloigner du contenu de son vomi pour éviter qu’il ne tente de l’ingérer à nouveau et ne s’intoxique davantage. Il faut aussi veiller à ne plus le nourrir et vous assurer qu’il boive régulièrement pour éviter la déshydratation.

Si les vomissements de votre chat sont répétés et associés à d'autres symptômes comme une fièvre, une perte d'appétit, une léthargie, une augmentation de la soif et des mictions, des ballonnements abdominaux ou une détérioration de son état de santé général altéré, il faut immédiatement consulter votre vétérinaire.