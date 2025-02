Dans de nombreux pays, l'enregistrement des puces électroniques des chats est une obligation légale. Une puce électronique est un dispositif électronique de la taille d’un grain de riz injecté sous la peau. La pose de la puce est effectuée par un vétérinaire par une procédure rapide et sans anesthésie. Le numéro d'identification d'enregistrement de la puce électronique est stocké dans une base de données centrale gouvernementale de l'icad accessible à tous les vétérinaires et refuges via un scanner et un ordinateur. La base de données contient des informations médicales et de contact essentielles, mais il ne s'agit pas d'une puce de suivi des chats, ce qui signifie qu'elle ne localisera pas votre chat, uniquement les informations fournies pour vous contacter.

Une puce électronique doit contenir des informations de contact à jour pour aider à ramener votre chat à la maison. L'enregistrement du numéro d'identification de votre chat est soumis à des frais nominaux uniques. Et bien que les puces électroniques soient un outil d'identification efficace, nous vous conseillons de l'associer à d'autres méthodes d'identification. Le meilleur moyen d'augmenter les chances de retrouver un chat est d'associer une puce électronique à un collier portant une médaille ou un pendentif avec vos coordonnées sur un morceau de papier.