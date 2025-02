Stérilisation d'un chat

Supprime leur envie de s'accoupler, les fait rester plus près de chez eux et davantage en sécurité : les chats non stérilisés s'enfuient souvent pendant des jours à la recherche d'une partenaire, ce qui les expose à des risques tels que des accidents impliquant des voitures, des empoisonnements ou des maladies



Réduit la propagation des infections sexuellement transmissibles car les chats ont moins envie de s'accoupler. Les mâles non stérilisés sont plus susceptibles de contracter des maladies infectieuses graves, telles que le virus de l'immunodéficience féline et le virus de la leucémie féline, qui se transmettent par les morsures de chat.



Les réfrène de marquer leur territoire en urinant (ou tout du moins réduit le problème)



Réduit leur envie de se battre avec d'autres félins, ce qui peut entraîner des blessures et des infections