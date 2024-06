Pourquoi nettoyer les yeux d’un chaton ?



Soyez toujours attentif à l’aspect des yeux de votre chaton surtout s’il s’agit d’un chaton de races dites brachycéphales (face aplatie) comme le Persan, le British et l’Exotic Shorthair, qui sont souvent porteurs de « larmiers », des traces disgracieuses au coin des yeux. Mais il ne s’agit pas seulement d’un problème esthétique Chez ces races de chat, les canaux lacrymaux qui relient le coin interne de l’œil aux cavités nasales sont en effet plus étroits que chez les chats à tête allongée. Ils se bouchent facilement et les sécrétions des glandes lacrymales s’écoulent à l’extérieur pour s’accumuler au coin des yeux et former des croûtes en séchant. Dans ces croûtes, des bactéries peuvent se multiplier et être à l’origine d’infection des yeux voire des voies respiratoires. Les chats à face courte sont d’ailleurs souvent victimes de conjonctivites et de problèmes respiratoires.





Comment nettoyer les yeux de votre chaton ?

Munissez-vous d’une solution oculaire pour chat plutôt qu’une solution nettoyante humaine car elle sera mieux adaptée aux spécificités de l’œil de votre chat. Au pH identique à celui des larmes de chat, elle contiendra souvent des antiseptiques (de type borate de sodium, bleu de méthylène) qui éliminent les bactéries potentiellement pathogènes présentes au contact de l’œil, ainsi que des substances apaisantes (eau de rose, hamamélis) pour calmer les petites irritations. Si vous n’en disposez pas, utilisez du sérum physiologique.

Enlevez les dépôts accumulés au coin de chaque œil en décollant toutes les saletés avec une compresse stérile imbibée de lotion oculaire ou du sérum physiologique, en allant de l’intérieur de la paupière vers l’extérieur, sans oublier de bien nettoyer les poils et la peau de la région péri-oculaire.

Proscrivez le coton ou les disques démaquillants qui s’effilochent et peuvent laisser des petites fibres sur les cils, tout comme le coton-tige pour éviter tout risque de blesser votre chaton.

Séchez ensuite avec un mouchoir en papier. Utilisez des compresses propres pour nettoyer l’autre œil, de façon à ne pas transférer de germes d’un œil à l’autre.

Habituez très tôt votre chaton à se laisser nettoyer les yeux environ 2 fois par semaine s’il fait partie des races prédisposées mentionnées ci-dessus. En cas d’écoulement ou de rougeur inhabituelle, d’écoulement purulent qui dure plusieurs jours, de douleur subite, d’œil fermé, ne pas hésiter à consulter un vétérinaire.

Calmer les irritations oculaires

A cause du vent, des poussières, pollen, …, les chats peuvent aussi souffrir de conjonctivite : la muqueuse qui recouvre l’intérieur des paupières est alors irritée. Une conjonctivite se repère par le syndrome de « l’œil rouge » : les vaisseaux sanguins qui parcourent la conjonctive deviennent visibles lors d’inflammation oculaire. Si votre jeune chat est sujet aux conjonctivites, administrez-lui régulièrement un produit calmant, toujours sur le conseil de votre vétérinaire.



Levez sa tête, relevez la paupière supérieure et instillez quelques gouttes de collyre dans l’œil en veillant à ne pas toucher la cornée. Eliminez ensuite l’excédent de liquide qui s’écoule dans l’angle interne de l’œil avec une compresse.

N’administrez jamais de collyre à votre chat sans l’avis de votre vétérinaire et respectez le mode d’emploi et la date de péremption des produits. Mal utilisés, ces produits peuvent favoriser des infections bactériennes ou même des mycoses oculaires. Soyez prudents !