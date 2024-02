DÉTAILS DU PRODUIT

Les chatons Persans possèdent des caractéristiques propres à leur race qui doivent être prises en compte au moment de choisir leur alimentation. Le bien-être et la croissance de votre chaton méritent une attention particulière, surtout lorsque son système immunitaire est encore en développement. ROYAL CANIN® Persian Kitten est formulé pour répondre aux besoins spécifiques de votre chaton Persan. En lui donnant des aliments aussi nutritifs que possible, vous lui offrez le meilleur départ possible dans la vie. Les éleveurs ont remarqué que le système digestif de votre chaton Persan se développe progressivement et reste immature pendant un certain temps. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Persian Kitten contient des protéines hautement digestibles de la plus haute qualité ainsi qu’une teneur adaptée en fibres (dont le psyllium) et des prébiotiques pour favoriser le bon équilibre de la flore intestinale. Les croquettes ROYAL CANIN® Persian Kitten ont été conçues en tenant compte de la forme de la mâchoire et de la tête de votre chaton Persan. Leur petite forme rectangulaire et leur texture lui permettent de les saisir et de les mâcher facilement. De plus, cet aliment spécialement formulé contient un complexe d’antioxydants, dont la vitamine E, qui renforce les défenses naturelles de votre chaton.

