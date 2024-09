Les premières heures de votre chaton dans votre foyer

Si vous avez d'autres chats, vous constaterez cependant qu'ils seront moins amicaux les uns envers les autres. Les chats ne sont pas des animaux sociaux par nature. Ils sont donc susceptibles d'être moins accueillants envers un nouveau membre de la famille. Leur routine sera perturbée et risque de susciter un certain mécontentement. Ils auront besoin de quelques jours, voire de plusieurs mois pour accepter le chaton comme un nouveau membre de la famille. Cela étant dit, les chats adultes s'adaptent plus facilement aux chatons qu'à un autre chat adulte.

Essayez de présenter les deux chats dans une zone neutre pendant le temps de jeu et ne tolérez aucune agressivité. Continuez ce processus afin qu'ils apprennent à se tolérer au fil du temps, avant qu'une hiérarchie ne s'établisse entre eux.

Quel comportement adopter lors de la première nuit d'un chaton dans son nouveau foyer ?

Votre chaton est susceptible de miauler durant sa première nuit dans sa nouvelle maison. Il s'agit d'un comportement normal pour un chaton et cela peut durer trois à quatre nuits. Ce comportement résulte certainement d'un sentiment de solitude, car c'est la première fois qu'il n'est pas en compagnie de sa mère, ni de ses frères et sœurs. Pour faciliter la première nuit de votre chaton, vous pouvez déposer une couverture douce, de préférence avec l'odeur de sa mère et de ses frères et sœurs, dans son couchage.

Lecture du langage corporel des chatons

C'est en lisant le langage corporel de votre chaton que vous pourrez savoir comment celui-ci s'adapte à sa nouvelle maison.