✓ Les essentiels pour votre chiot

Couchage Votre chiot a besoin de beaucoup de repos et de sommeil après son arrivée. Il est donc essentiel qu'il ait un couchage confortable ou une caisse pour chiots, placé dans un coin tranquille où il a son propre espace. Choisissez un couchage facile à nettoyer et suffisamment épais pour être confortable, et ajoutez peut-être un chiffon avec l'odeur de sa mère pour aider votre chiot à se sentir mieux.

Un tapis de propreté pour chiot Idéal pour vous accompagner dans l'apprentissage de la propreté de votre chiot.

Une caisse de transport Cette caisse est indispensable pour transporter votre chiot mais s’avèrera aussi être un endroit sûr à la maison pour s’y réfugier. Votre chien doit avoir suffisamment d'espace pour se lever, se retourner, se coucher et s'étirer dans sa caisse.

Des gamelles et bols d'eau Choisissez des gamelles et des bols d'eau d'une matière solide, car avec ses petites dents pointues, votre chiot mâchera tout ce qui est à sa portée, ce qui peut poser problème lorsque vous utilisez des bols en plastique. Les gamelles en acier inoxydable sont recommandés car elles sont plus hygiéniques, plus faciles à nettoyer et ne se cassent pas.

Des jouets Proposez des jouets à votre chiot est un bon moyen de le sociabiliser et de l’empêcher de mâcher vos meubles. Il est important de choisir un jouet adapté à la taille de votre chiot. Les jouets doivent faire deux fois la taille de la gueule de votre chiot afin d’éviter tout risque d’étouffement ou d’étranglement. Les jouets en caoutchouc pour chiens ont tendance à être les plus durables, mais ne doivent être achetés que dans des revendeurs spécialisés jouissant d’une bonne réputation ou en cliniques vétérinaires.

Un collier et une laisse pour les promenades Même s’il ne s’aventure pas au-delà de son environnement familier dans les premiers jours, il est indispensable d’avoir un collier et une laisse pour que votre chiot puisse s’habituer à les porter. Choisissez un collier qui s'adaptera à la croissance de votre chiot et assurez-vous que le collier est suffisamment ajusté pour ne pas glisser sur la tête de votre chiot.

Du matériel de toilettage Votre chiot aura besoin d'une brosse ou d'un peigne de toilettage spécialisé pour l'entretien et la santé de son pelage. Le toilettage de votre chiot l'habitue à être manipulé régulièrement, ce qui facilitera la tâche pour vous deux, à mesure qu'il grandit et devient plus fort. Il existe des brosses ou des gants de toilettage conçus pour des longueurs de poils spécifiques, il est donc important de choisir celui qui convient au pelage de votre chiot.

Des produits d’hygiène dentaire Des brosses à dents et du dentifrice adaptés aux chiots.

Produits d’entretien ménager Vérifier que vos produits de nettoyage habituels ne présentent aucun danger pour les chiots.