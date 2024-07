Lorsque le chiot commence à manger des aliments solides, la plaque dentaire peut commencer à se former. Si elle n'est pas enlevée, elle peut provoquer du tartre et une inflammation des gencives. La meilleure façon de prendre soin des dents de votre chiot est de les brosser plusieurs fois par semaine avec une brosse à dents et un dentifrice spécialement conçus pour les chiens. Les bâtonnets à mâcher peuvent également ralentir la formation de plaque et de tartre. Idéalement, un chiot ne devrait pas recevoir plus de deux ou trois de ces barres à mâcher par semaine. Il est important de s'assurer que l'apport calorique de ces barres soit pris en compte dans la ration quotidienne du chiot pour éviter une prise de poids excessive. Demandez à votre vétérinaire quel type serait le mieux adapté pour votre chiot.