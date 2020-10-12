La nourriture de mon chat ou de mon chien est-elle nutritive ?

Un certain nombre de facteurs déterminent la digestibilité. Ces facteurs incluent la constitution de la formule, en termes de type et de ratio des différents ingrédients, ainsi que la qualité des ingrédients.

La façon dont les ingrédients sont moulus et cuits a également un impact considérable sur la digestibilité. Par exemple, le maïs sous sa forme brute présente une enveloppe extérieure fibreuse, mais lorsqu'il est moulu et cuit correctement, il permet aux chats et aux chiens de digérer beaucoup plus facilement les nutriments bénéfiques.

De même, une surchauffe pendant le processus de production de viande et de sous-produits animaux peut réduire la digestibilité et la biodisponibilité de certains acides aminés. Cela veut dire que les protéines digérées et absorbées sont moins nombreuses.

Mais comment savoir si l'aliment de votre animal de compagnie est digestible et si ce dernier reçoit bien les nutriments dont il a besoin ? Vous pouvez commencer par contrôler ses selles. Généralement, les chiens et des chats vont à la selles une à deux fois par jour, et ces dernières doivent être bien moulées mais pas trop dures. Si votre animal produit moins de selles ou si les selles présentent une consistance différente, la digestibilité de son aliment peut être problématique. S'il a du mal à déféquer, cela peut également indiquer un problème de digestion.

Comme toujours, pensez à consulter votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant la santé intestinale de votre chat ou de votre chien. Il pourra vous conseiller un aliment plus digeste.

Risques de carences nutritionnelles chez les chats et les chiens

Chaque nutriment, y compris les vitamines et les minéraux, joue un rôle dans la fonction corporelle de votre chat ou chien. C'est pourquoi les carences nutritionnelles peuvent avoir des conséquences désastreuses.

Par exemple, un manque de vitamine A dans l'alimentation peut engendrer des problèmes oculaires, des affections cutanées et même des complications pulmonaires. De même, une carence en calcium peut entraîner une diminution de la teneur minérale des os, en fragilisant les os et en conduisant même à des fractures.

C'est pourquoi il est très important de vérifier l'adéquation de la nourriture que vous donnez à votre animal de compagnie à ses besoins nutritionnels spécifiques.