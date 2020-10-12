La nourriture de mon chat ou de mon chien est-elle nutritive ?
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Pour vivre une vie longue et saine, les chats et les chiens ont besoin d'une alimentation adéquate. Mais en tant que possesseur d'animal de compagnie, il peut toutefois être difficile de savoir si la nourriture que vous lui donnez répond à tous ses besoins. Si vous craignez que votre chat ou chien souffre d'une carence en nutriments essentiels, voici quelques points à prendre en compte.
Qu'est-ce qu'une nourriture nutritive pour animaux de compagnie ?
Lorsque vous recherchez une nourriture pour chat ou chien saine, les ingrédients qu'elle contient ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte.
Une alimentation complète et équilibrée peut être établie de différentes manières, à l'aide d'ingrédients provenant de diverses sources : protéines animales, protéines végétales ou céréales pour n'en citer que quelques-unes.
Tous ces ingrédients peuvent offrir des vitamines, des protéines, des minéraux et des graisses essentielles pour les chiens et les chats. Ce sont les nutriments fournis par l'association d'ingrédients et, peut-être plus important encore, la façon dont ils sont intégrés à la nourriture pour animaux de compagnie, qui compte le plus.
Il est en effet possible de créer le même profil nutritionnel en combinant des ingrédients très différents. Par exemple, le poulet et la purée de pommes de terre présentent un profil nutritionnel très similaire à celui du riz, des haricots et du tofu. Bien qu'il s'agisse de deux repas très différents, leur teneur en nutriments est très similaire.
Ce qui compte, ce n'est pas tant les ingrédients consommés, mais les nutriments assimilés par votre chat ou votre chien à partir de ces ingrédients. Autrement dit, un profil nutritionnel adéquat doit répondre aux besoins de votre animal de compagnie.
La nourriture de mon chien ou de mon chat est-elle digestible ?
Cela nous amène à un autre facteur très important qui doit être pris en compte lors de l'évaluation des aliments pour chat et chien : la digestibilité.
La digestibilité désigne la capacité de la nourriture à être digérée et absorbée par un animal de compagnie. Par exemple, un ingrédient peut être riche en nutriments mais difficile à digérer pour un chat ou un chien. Cela signifie qu'il y a moins de nutriments absorbés par les intestins de l'animal et, par conséquent, moins de nutriments dans la circulation sanguine.
Certaines combinaisons d'ingrédients semblent très nutritives, mais si l'aliment en question n'est pas digestible, alors les nutriments essentiels dont votre chat ou chien a besoin ne seront pas assimilés, ni absorbés.
Un certain nombre de facteurs déterminent la digestibilité. Ces facteurs incluent la constitution de la formule, en termes de type et de ratio des différents ingrédients, ainsi que la qualité des ingrédients.
La façon dont les ingrédients sont moulus et cuits a également un impact considérable sur la digestibilité. Par exemple, le maïs sous sa forme brute présente une enveloppe extérieure fibreuse, mais lorsqu'il est moulu et cuit correctement, il permet aux chats et aux chiens de digérer beaucoup plus facilement les nutriments bénéfiques.
De même, une surchauffe pendant le processus de production de viande et de sous-produits animaux peut réduire la digestibilité et la biodisponibilité de certains acides aminés. Cela veut dire que les protéines digérées et absorbées sont moins nombreuses.
Mais comment savoir si l'aliment de votre animal de compagnie est digestible et si ce dernier reçoit bien les nutriments dont il a besoin ? Vous pouvez commencer par contrôler ses selles. Généralement, les chiens et des chats vont à la selles une à deux fois par jour, et ces dernières doivent être bien moulées mais pas trop dures. Si votre animal produit moins de selles ou si les selles présentent une consistance différente, la digestibilité de son aliment peut être problématique. S'il a du mal à déféquer, cela peut également indiquer un problème de digestion.
Comme toujours, pensez à consulter votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant la santé intestinale de votre chat ou de votre chien. Il pourra vous conseiller un aliment plus digeste.
Risques de carences nutritionnelles chez les chats et les chiens
Chaque nutriment, y compris les vitamines et les minéraux, joue un rôle dans la fonction corporelle de votre chat ou chien. C'est pourquoi les carences nutritionnelles peuvent avoir des conséquences désastreuses.
Par exemple, un manque de vitamine A dans l'alimentation peut engendrer des problèmes oculaires, des affections cutanées et même des complications pulmonaires. De même, une carence en calcium peut entraîner une diminution de la teneur minérale des os, en fragilisant les os et en conduisant même à des fractures.
C'est pourquoi il est très important de vérifier l'adéquation de la nourriture que vous donnez à votre animal de compagnie à ses besoins nutritionnels spécifiques.
Accordez la priorité aux besoins individuels de votre animal de compagnie
Un profil alimentaire optimal doit être choisi en fonction des besoins de l'animal : sa race, le stade de sa vie, son mode de vie, ses préférences individuelles et son état de santé. Des ingrédients de haute qualité et hautement digestibles sont ensuite sélectionnés et peuvent être combinés pour correspondre au profil nutritionnel souhaité. C'est ce que nous appelons une approche basée sur les nutriments.
Cette méthode garantit que la nourriture de l'animal de compagnie lui procure suffisamment d'énergie, ainsi que la quantité adéquate de protéines, de graisses et de glucides. Cela signifie également que les besoins nutritionnels nécessaires à un développement et un entretien physiques sains sont satisfaits, grâce aux acides aminés essentiels, aux vitamines, aux minéraux et aux acides gras.
Les animaux de compagnie sujets à des pathologies, comme des problèmes de peau ou des troubles urinaires peuvent nécessiter un soutien ciblé, avec des niveaux précis d'antioxydants, de fibres et de prébiotiques. D'autres animaux souffrant de problèmes de santé particuliers peuvent bénéficier d'aliments spécifiques formulés avec des nutriments très particuliers.
Chez Royal Canin , nous avons toujours préconisé une approche basée sur les nutriments. C'est ainsi que nous développons une nutrition précise pour les chats et les chiens, quels que soient leurs besoins nutritionnels individuels. Pour en savoir plus, découvrez nos gammes d'aliments nutritionnels pour animaux de compagnie ou parlez-en à votre vétérinaire.
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