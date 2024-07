Préserver la santé du système digestif de votre chien

Comprendre les troubles digestifs des chiens

Même si de nombreux chiens ont un système digestif robuste, certains peuvent être sujets à des troubles digestifs courants. Et parfois, ce qui semble n'être qu'un trouble digestif, est le signe d'un autre problème de santé. Il est important de bien connaître le comportement habituel de votre chien, et surtout de contrôler régulièrement ses selles, afin d'être en msure d'identifier rapidement l'apparition d'un problème.

Signes de problèmes digestifs chez les chiens

La diarrhée

Si votre chien souffre de diarrhées, ses selles deviendront plus molles voire même liquides. La diarrhée peut être causée par divers facteurs, notamment une infection, une allergie, des parasites ou un aliment non adapté.

Constipation

Si les selles de votre chien sont dures ou sèches et qu'elles réduisent les mouvements intestinaux, ou si elles provoquent des tensions au niveaux des intestins, elles peuvent indiquer une constipation. La constipation peut résulter de diverses causes, notamment l'alimentation, un changement d'environnement, des traumatismes et des problèmes de santé sous-jacents.

Vomissements et régurgitations

La régurgitation se produit généralement peu de temps après l'ingestion d'un aliment par votre chien et c'est à ce moment qu'il régurgite de la nourriture solide et non digérée. Les vomissements surviennent lorsque votre chien régurgite des aliments et des liquides partiellement digérés. Ces deux symptômes peuvent indiquer l'incapacité de votre chien à digérer correctement des aliments ou un problème lié à son estomac.

Autres points à surveiller

Si votre chien souffre de problèmes digestifs, il est susceptible de :

Perdre du poids.

Avoir un pelage sec, terne et cassant.

Avoir des flatulences fréquentes.

Présenter une gêne abdominale.

Modifier son comportement, ses habitudes alimentaires et son appétit.

Contactez votre vétérinaire

Si vous pensez que votre chien souffre d'un problème digestif, il est important de consulter votre vétérinaire. Il pourra alors l'examiner et déterminer les causes potentielles de ces troubles. Il pourra également vous indiquer les changements à apporter à l'alimentation, traitements ou mode de vie de votre chien afin de le soulager.