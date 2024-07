Les bienfaits de la taurine pour les chiens

Les chiens produisent de la taurine à partir de deux autres acides aminés : la cystéine et la méthionine. C'est pourquoi elle n'est pas considérée comme essentielle dans leur alimentation. Cependant, en raison des nombreux avantages qu'elle offre pour la santé, la taurine constitue un nutriment important à inclure dans l'alimentation des chiens. D'autant que certains chiens peuvent être carencés en taurine.



Comme pour les chats, la maladie cardiaque appelée cardiomyopathie dilatée (DCM) peut induire de faibles taux de taurine dans le sang chez certaines races de chiens qui y sont prédisposées.

De quelle quantité de taurine les chiens ont-ils besoin ?

Les exigences en taurine n'ont pas été officiellement établies pour la nourriture industrielle pour chiens. Si vous craignez que votre chien soit carencé en taurine ou si vous souhaitez en savoir plus sur la quantité de taurine nécessaire à votre chien, contactez votre vétérinaire.



Signes d'une carence en taurine chez les chats et les chiens Les bienfaits de la taurine en matière de santé sont nombreux, les signes révélant une carence chez votre chat ou votre chien peuvent varier et comprennent:

Des problèmes de vue

Un retard de croissance

Des difficultés respiratoires

Une maladie cardiaque

La surdité

Si votre chat ou votre chien présente l'un de ces signes, ou si vous avez d'autres inquiétudes concernant sa santé, il est toujours préférable de le faire examiner par votre vétérinaire.