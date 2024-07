Quand mon chiot deviendra-t-il un chien adulte ?

Sensibilités spécifiques aux chiots

L'alimentation et les soins de votre chiot devront tenir compte de deux problèmes spécifiques qui affectent beaucoup plus les jeunes chiens que les chiens adultes : leur système digestif délicat et leur système immunitaire moins efficace.

Le système digestif d'un chiot est plus faible que celui d'un chien adulte, surtout immédiatement après le sevrage, et il est facilement perturbé par les changements d'environnement ou de nouveaux aliments. Il est nécessaire de lui donner une nourriture dont la taille, la forme et la texture lui permettent de l’absorber facilement et qui soit hautement digestible, afin qu'il puisse en tirer tous les nutriments dont il a besoin sans que cela ne lui cause de maux d’estomac.

Entre l’âge de quatre et douze semaines, les chiots entrent dans une phase appelée « trou immunitaire ». C'est lorsque le soutien immunitaire de leur mère, transmis par son lait, diminue, tandis que leurs propres défenses naturelles ne sont pas encore complètement développées. Pendant cette période, leur alimentation représente un moyen essentiel de soutenir ce processus et de renforcer leur immunité grâce à des nutriments comme la vitamine E.

Transition entre un aliment pour chiots et un aliment pour chiens adultes

Une fois que votre chiot a atteint sa maturité, vous pouvez opter pour aliment pour chien adulte qui répondra parfaitement à ses besoins nutritionnels de chien adulte. Les chiens adultes ont besoin de deux repas par jour et d’un aliment équilibré sur le plan nutritionnel pour leur donner l’énergie dont ils ont besoin sans trop de graisse. Vous pouvez passer en douceur à une nouvelle nourriture en l'intégrant lentement en une semaine : mélangez-la avec sa nourriture pour chiots, en augmentant progressivement le pourcentage de la nouvelle nourriture, afin que votre chien s’y habitue.

Les aliments nutrition santé pour chiens

