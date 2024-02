DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Mini Adult est spécialement formulée pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre petit chien adulte et convient aux chiens de petite taille de plus de 10 mois pesant jusqu’à 10 kg. Parce que les chiens de petite taille comme le vôtre ont souvent des besoins énergétiques élevés, ROYAL CANIN® Mini Adult est élaboré à partir de nutriments qui contribuent à combler ces besoins, tout en aidant votre chien à conserver son poids de forme. Certains chiens de petite taille ont un appétit plus capricieux que d’autres, c’est pourquoi la formule ROYAL CANIN® Mini Adult contient une sélection d’arômes exclusifs. C’est cette palatabilité améliorée qui plaît aux chiens, même aux plus difficiles d’entre eux. ROYAL CANIN® Mini Adult inclut également une variété de nutriments qui aident à renforcer la santé de la peau et du pelage de votre chien. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Mini Adult est également disponible sous forme d'aliment humide en bouchées en sauce. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

Voir plus