DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® X-Small Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte de très petite taille, et convient aux très petits chiens de plus de 10 mois pesant jusqu’à 4 kg. ROYAL CANIN® X-Small Adult contient des protéines de très haute qualité (L.I.P.) spécifiquement choisies pour leur digestibilité. Associées à un apport équilibré en fibres comme le psyllium, elles favorisent un transit intestinal sain. De plus, ROYAL CANIN® X-Small Adult aide à renforcer la santé du système urinaire des chiens de très petite taille comme le vôtre. Enrichi en acides gras oméga-3 (EPA et DHA), ROYAL CANIN® X-Small Adult contribue à préserver la beauté du pelage. Cette formule inclut également des vitamines sélectionnées pour renforcer la « barrière cutanée » de votre chien, permettant ainsi de maintenir sa peau en bonne santé. Les croquettes de ROYAL CANIN® X-Small Adult ont été spécialement adaptées à ce type de chiens. Leur forme, leur taille et leur texture sont parfaites pour leur mâchoire miniature.

Voir plus