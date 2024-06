Les petites races de chiens offrent un monde de possibilités et beaucoup de joie aux personnes qui les accueillent dans leur foyer. Mais il est important de saisir qu'acheter ou adopter un chien, c'est s’engager pour toute la vie de l’animal en lui apportant l’amour, le temps, les soins, l’alimentation et le bien-être qu’il mérite. Vous devez également vous assurer que les jeunes enfants savent comment interagir correctement avec votre chien et éduquer ce dernier pour qu'il cohabite paisiblement avec les enfants. Et si vous avez un enfant en bas âge, il sera peut-être préférable d'éviter une race que l'enfant peut assimiler à un jouet, comme un caniche toy ou un Yorkshire, et ainsi éviter les incidents. Quelle que soit la race que vous choisissez, faites des recherches pour trouver celle qui conviendra le mieux à votre foyer et à votre mode de vie. Vous serez récompensé par des années d'amour et de loyauté.