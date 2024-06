Spitz japonais

C’est le seul chien de type spitz qui soit élevé exclusivement comme chien de compagnie, alors que les chiens du type spitz au Japon sont à l’origine de chiens de travail incomparables.



Ces chiens bien construits et bien proportionnés ont un poil abondant d'un blanc pur, un museau pointu, des oreilles triangulaires dressées et une queue en panache. Leur énergie et leur noblesse naturelles s'expriment bien dans leur beauté harmonieuse et élégante.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)