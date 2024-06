Tout ce que vous devez savoir sur la race



Avec leur expression de chien battu, leurs oreilles tombantes et leurs yeux expressifs, il n'est pas étonnant que les beagles soient l'une des races de chien les plus appréciées. Gentils et faciles à vivre, ils présentent également un bon tempérament. En outre, avec un peu d'éducation, les beagles sont très sociables avec les enfants et les autres animaux.

Bien que les origines du beagle ne soient pas connues avec précision, on pense que la race existe depuis des centaines d'années. On suppose qu'ils descendent des chiens de chasse des Romains et sont devenus populaires en Grande-Bretagne au cours des années 1800. Le Beagle Club fut fondé en 1890 et le standard de la race fut édicté peu de temps après.

De nos jours, le beagle est l'un des 10 chiens les plus populaires au monde, selon l'American Kennel Club. Apparaissant régulièrement sur nos écrans, il est la vedette de nombreuses émissions, notamment la série animée Wallace et Gromit, la série populaire Les Années coup de cœur ou le film pour enfants Shiloh. Sans oublier Snoopy, le beagle le plus célèbre, illustré dans la bande dessinée Peanuts.

Avec leur pelage roux, noir et blanc, les beagles ressemblent au foxhound, bien que ce dernier soit beaucoup plus grand. La race du beagle comprend deux variétés différentes. L'American Kennel Club fait la distinction entre les beagles de moins de 33 cm au garrot et ceux compris entre 33 et 38 cm, bien qu'ils puissent être légèrement plus grands au Royaume-Uni.

Actifs et énergiques, les beagles ont besoin d'au moins une heure d'exercice tous les jours, mais idéalement plus. Élevés pour chasser en meute, ils apprécient fortement la compagnie d'autres chiens et supportent mal la solitude.

Une autre mise en garde avant d'adopter un beagle : ils aiment le son de leur propre voix et sont connus pour aboyer assez fréquemment. Ils peuvent également être un peu plus difficiles à éduquer que certaines races, mais rien qui ne puisse être surmonté à l'aide de quelques friandises et d'un peu de patience.

Dans l'ensemble, ces animaux fidèles sont d'excellents compagnons. En effet, il ne faudra qu'un peu d'effort de votre part pour que votre beagle devienne votre meilleur ami.