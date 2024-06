Tout ce que vous devez savoir sur la race



Ne vous laissez pas tromper par cette allure délicate, cette crinière de poils soyeux et ce joli nœud. Il a peut-être l'air de passer son temps au salon, mais le yorkshire terrier est un petit chien robuste, résistant et intelligent. C'est un terrier à part entière, audacieux, intrépide et tenace, cette dernière caractéristique étant un vestige de son passé de chasseur.

Élevé dans le nord de l'Angleterre pendant la révolution industrielle (oui, malgré cette attitude hautaine, leurs racines sont ouvrières), le yorkshire terrier était à l'origine chargé de débarrasser les mines et les usines textiles des nuisibles. Ce n'est qu'à la fin de l'époque victorienne qu'il est devenu populaire en tant que chien d'appartement et a commencé, littéralement, à vivre dans le luxe au sein des classes supérieures anglaises.

En effet, avec leur allure royale, les yorkshire terriers semblent avoir toujours été destinés à de grandes choses. Mais, en réalité, il s'agit d'une race amicale et joueuse, dotée d'une nature curieuse qui la rend très amusante.

Parmi les autres caractéristiques des yorkshire terriers, ils sont friands d'attention et aiment rester près de leurs maîtres. Ils peuvent être assez protecteurs envers eux si le besoin s'en fait sentir et, dans certains cas, ils peuvent être un peu pleurards. C'est pour cette raison, en plus de leur taille de petite taille, qu'ils conviennent mieux aux familles avec des enfants plus âgés.

Connus, bien sûr, pour leur fourrure soyeuse et éblouissante, ils sont souvent coiffés d'un accessoire pour protéger leurs yeux de leur frange. Il existe également plusieurs styles de coupe à la mode. Il est intéressant de noter que le poil long et fin du yorkshire terrier est exceptionnellement fin et ressemble davantage à des poils humains ou à du crin de cheval. Il nécessite un peu d'entretien pour rester brillant, mais, d'un autre côté, le yorkshire est une race qui ne perd pas vraiment ses poils, donc pas besoin de passer l'aspirateur sur le canapé.

Le yorkshire terrier étant l'une des plus petites races de chien, sa taille compacte lui permet de s'adapter à la plupart des intérieurs. Compagnon idéal pour les personnes vivant seules, le yorkshire est également l'une des races qui vivent le plus longtemps. Il n'est donc pas surprenant que le yorkshire terrier soit l'une des races naines les plus populaires dans le monde.