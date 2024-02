Yorkshire Terrier 8+

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult 8+ est spécialement formulé pour apporter aux Yorkshire Terriers de plus de 8 ans tous les nutriments dont ils ont besoin. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult 8+ est spécialement conçu pour soutenir un vieillissement sain. Il contient une combinaison synergique d’antioxydants pour aider à maintenir la santé cellulaire et favoriser la santé rénale votre chien face aux premiers signes de vieillissement grâce à une teneur adaptée en phosphore De plus, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult 8+ contribue à préserver et à entretenir la santé du pelage de votre Yorkshire Terrier grâce à une teneur adapté en acides gras oméga-3 (EPA et DHA), en acides gras oméga-6, en huile de bourrache et en biotine. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult 8+ contient également des nutriments qui contribuent à une bonne santé digestive. La forme, la taille et la texture des croquettes de ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult 8+ sont exclusivement conçues pour les Yorkshire Terriers et contribuent au maintien d’une bonne santé dentaire.

