Chiot Yorkshire Terrier

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre jeune Yorkshire Terrier et convient aux chiots de moins de 10 mois. Le système immunitaire de votre jeune Yorkshire Terrier est encore immature et se développe progressivement, c’est pourquoi ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy contient un complexe d’antioxydants (dont la vitamine E) pour renforcer les défenses naturelles de votre chiot tout au long de cette phase clé de croissance. La formule ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy est enrichie en acides gras oméga-3 (EPA et DHA) et en acides gras oméga-6 (provenant de l’huile de bourrache), ainsi qu’en biotine pour préserver la santé du pelage de votre chiot. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy contribue également à soutenir sa santé digestive à l’aide de nutriments incluant des protéines de haute qualité hautement digestibles (L.I.P.) et des prébiotiques (FOS) pour favoriser le bon équilibre de la flore intestinale. De plus, les croquettes exclusives de ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy renforcent l’hygiène dentaire de votre chiot en ralentissant la formation de tartre.

