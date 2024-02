Yorkshire Terrier Adulte

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Yorkshire Terriers de plus de 10 mois. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult contribue à préserver et à entretenir la santé du pelage de votre Yorkshire grâce à un apport adapté en acides gras oméga-3 (EPA et DHA), en acides gras oméga-6, en huile de bourrache et en biotine. De plus, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult satisfait les appétits les plus exigeants grâce à un mélange de saveurs exceptionnelles auquel votre chien ne pourra résister ! Une bonne hygiène bucco-dentaire est un facteur important dans le choix de la nourriture de votre chien. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult aide à maintenir la vitalité du Yorkshire Terrier face aux premiers signes de vieillissement grâce à une sélection de nutriments. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult est également disponible sous forme d’aliment humide en mousse. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité d’aliments humides et secs adéquate pour un bénéfice optimal.

