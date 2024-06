Le terrier de Boston donne une impression de détermination, de force et d’énergie, il évolue avec liberté et grâce.



Vif et gentil, le terrier de Boston est un chien amical et affectueux, facilement reconnaissable à sa robe noire et blanche caractéristique qui lui confère un effet « smoking ».



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)