Tout ce que vous devez savoir sur la race



Le teckel à poil long est une race facile à vivre. Par son comportement imperturbable et son énergie débordante, il est toujours prêt à jouer avec vous quel que soit ce que vous proposez. Encore et encore. L'affectueux teckel sera toujours à vos côtés. Ils sont connus pour être chaleureux. Et l'espérance de vie du teckel à poil long est comprise entre 12 et 16 ans. Vous profiterez ainsi de beaucoup de temps à ses côtés.

Aussi énergique soit-elle, cette race ne sera jamais un compagnon de marathon. De courtes balades quotidiennes autour du pâté de maisons suffiront à rassasier ses petites pattes et à entretenir son corps long.

Les teckels présentent trois type de pelage : les poils durs, les poils ras et les poils longs. Les teckels présentent également trois tailles : miniature, teckel à poil long et kaninchen. Le dernier type présente une poitrine plus large (de 30 cm) et un poids maximal de 3,5 kg. Kaninchen veut dire « lapin » en allemand. Cette taille a été développée spécifiquement pour creuser et déterrer les lapins ou d'autres animaux de petite taille. Les amoureux de la race appellent communément les chiens dont le poids varient entre 5 et 7 kg des « tweenies ». Cependant, cette catégorie n'est reconnue par aucun club canin officiel.

Le teckel a tendance à être indépendant sans être distant pour autant. À l'inverse, il s'attache beaucoup à une seule personne. Il est important d'éduquer correctement votre teckel à poil long afin de le sociabiliser suffisamment pour éviter qu'il ne pince d'autres personnes. En raison de ses origines de chien de chasse, le teckel à poil long est un chien très tenace. L'utilisation d'une caisse peut alors être judicieuse dans son éducation.

Cette race aime avoir un travail et n'hésitera pas à s'impliquer dans les tâches que vous effectuez. Ils sont particulièrement courageux et présentent un aboiement fort, similaire à celui d'un grand chien, malgré leur petite taille.

Les teckels à poil long doivent être gardés au chaud car leur petite taille n'est pas adaptée au froid. Il peut être judicieux de le vêtir d'un manteau d'hiver adapté aux chiens. Les teckels peuvent certainement le porter à ravir.