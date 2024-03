DÉTAILS DU PRODUIT

Le Teckel est un chien amical, intelligent et loyal, largement reconnu comme le chien familial idéal. Cette race a des besoins bien spécifiques et c’est pourquoi il est important de lui offrir une alimentation qui contient des nutriments appropriés pour favoriser une santé optimale. ROYAL CANIN® Dachshund Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre Teckel adulte afin de lui apporter santé et bien-être, et convient aux chiens de plus de 10 mois. ROYAL CANIN® Dachshund Adult contribue à renforcer les os et les articulations du Teckel grâce à une teneur adaptée en calcium et en phosphore. Cette formule exclusive aide également votre chien à conserver une bonne tonicité musculaire et à se maintenir à son poids de forme. De plus, ROYAL CANIN® Dachshund Adult permet de réduire l’odeur et le volume des selles de votre chien. Les croquettes uniques de ROYAL CANIN® Dachshund Adult sont conçues sur mesure et contiennent des chélateurs du calcium qui agissent pour réduire la formation du tartre. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Dachshund Adult est également disponible sous forme d’aliment humide en mousse. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité d’aliments humides et secs adéquate pour un bénéfice optimal.

