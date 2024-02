DÉTAILS DU PRODUIT

Spécialement conçu pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chiot Teckel, ROYAL CANIN® Dachshund Puppy convient aux chiots de moins de 10 mois. Au cours de cette importante période de croissance, le système immunitaire se développe progressivement. ROYAL CANIN® Dachshund Puppy contient un complexe breveté d’antioxydants – comme la vitamine E – qui aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot. Avec sa teneur adaptée en calcium et en phosphore, ROYAL CANIN® Dachshund Puppy contribue à renforcer les os de votre chiot et sa santé articulaire. La formule ROYAL CANIN® Dachshund Puppy contient des protéines de haute qualité spécialement choisies pour leur haute digestibilité. De plus, le mélange de protéines et de prébiotiques préserve la santé digestive de votre chiot. Les croquettes exclusives de ROYAL CANIN® Dachshund Puppy aident à maintenir la bonne santé dentaire de votre chiot en réduisant la formation du tartre, grâce à l’ajout de chélateurs du calcium.

