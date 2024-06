Ces chiens de travail actifs et agiles sont construits pour la vitesse et l'endurance. La nature gentille et fidèle du parson russell terrier en fait un charmant animal de compagnie.

Bien que petit, ce chien n'aime rien de plus que de courir dehors. Il n'est pas bien adapté à la vie en appartement ou en maison sans jardin.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)