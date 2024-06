Chien norvégien de macareux

Les chiens norvégiens de macareux sont des chiens de forme rectangulaire, de type spitz, assez légers et souples. Vifs, énergiques et actifs, les chiens norvégiens de macareux sont parfaitement adaptés à la chasse des macareux dans les fjords rocheux et le long des côtes..

Ils sont originaires des îles Lofoten, qui se trouvent en face de la ville de Bodø, au nord du cercle polaire arctique. Ces chiens de petite taille furent spécialement sélectionnés pour chasser les macareux. Quand cette chasse fut interdite, leur population diminua considérablement. La race moderne ne descend que de cinq individus, ce qui explique leur remarquable homogénéité.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)