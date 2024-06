Originaire d'Angleterre entre le milieu et la fin des années 1800, le jack russell a été élevé par le révérend John Russel (curieusement, pas le John Russell Terrier), afin de l'accompagner dans ses chasses au renard. Principalement blancs pour ne pas être confondus avec les proies, leur petite taille leur permettait d'être proches du gibier. Ces chiens devaient également être assez rapides pour poursuivre leurs proies et assez vifs pour suivre les renards dans des terriers étroits en vue de les débusquer. Ils étaient également assez bruyants pour avertir tout le monde lorsqu'ils avaient trouvé une proie, qu'ils ne blessaient jamais.

Quoi qu'il en soit, ces terriers robustes ont été élevés pour faire un travail et, même si les jack russells actuels ressemblent peu aux spécimens d'origine du pasteur, ils sont toujours désireux d'accomplir des tâches. Cette caractéristique n'est pas surprenante compte tenu du grand dynamisme et de l'instinct de chasse de la race. Le jack russell est devenu un chien de compagnie qui conserve sa vivacité, son besoin de parcourir des grands espaces et sa vive intelligence, laquelle doit être stimulée.

Inutile de vous ennuyer avec toutes les tergiversations et les discussions autour de la reconnaissance officielle de la race. On se contentera de vous dire qu'ils ont finalement été reconnus par l'AKC en 2001 et qu'un nouveau nom leur a été attribué : parson russell terrier. La Jack Russell Terrier Breeders Association a suivi le mouvement et est devenue la Parson Russell Terrier Association of America. Fait intéressant, l'Australian National Kennel Council (ANKC) et le New Zealand Kennel Club (NZCK) font partie des associations canines qui enregistrent à la fois le jack russell et le parson russell terrier comme des races différentes.