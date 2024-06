Comme tous les chiens, les races de taille moyenne peuvent être sujettes à certains problèmes de santé spécifiques. Votre vétérinaire sera votre meilleur allié et celui de votre chiot pour vous aider à surveiller la santé de votre animal grâce à des contrôles réguliers et des soins préventifs.



Si vous achetez un choit chez un éleveur, ce dernier devra également avoir procédé à un test génétique des parents de votre futur chiot afin de déceler de possibles problèmes de santé.



Vous contriburez à améliorer la santé de votre chien et réduire le risque de développer certains problèmes en lui fournissant une alimentation complète et équilibrée, en lui permettant de faire de l’exercice régulièrement et en lui offrant un environnement sûr et stimulant. Tout cela devrait lui permettre de vivre une longue vie heureuse et en parfaite santé.