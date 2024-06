Il y a une raison pour laquelle les labradors retrievers sont aussi à l'aise dans l'eau que sur terre. Descendant directement du chien d’eau de Saint John et nommés d'après la capitale de la province canadienne de terre-neuve et du Labrador, ces chiens vaillants travaillaient aux côtés des pêcheurs pour récupérer les filets et les poissons dans les eaux glacées de ces côtes sauvages. Les chiens tenaient également compagnie aux pêcheurs qui résidaient sur cette île isolée, vaste et sûrement inhospitalière.

Il n'est cependant pas simple de répondre à la question « D'où viennent les labradors ? ». La race telle que nous la connaissons aujourd'hui aurait été établie en Grande-Bretagne au début des années 1800. Les aristocrates aventuriers et les pêcheurs ont ramené l'ancêtre du labrador en Angleterre et ces chiens ont connu un franc succès dès le début en raison de leurs constitutions robustes et leur fidélité.

Le comte de Malmesbury, un homme clairement avant-gardiste, a remarqué ces chiens et a déduit, à juste titre, qu'ils étaient bien adaptés à la vie sur son domaine. Un programme d'élevage a été mis en place et c'est grâce au comte et à certains de ses confrères que la race du labrador retriever existe aujourd'hui. Toujours aussi à l'aise dans l'eau que sur terre, les labradors retrievers restent l'une des races de chien les plus populaires au monde.