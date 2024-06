Lévrier hongrois

Les lévriers hongrois sont des chiens infatigables. Leur vitesse et leur puissance soutenue impressionnent. Appréciés pour leur endurance et leur résistance, ils sont particulièrement habiles sur les pistes de course. Ils y obtiennent de bons résultats, en particulier sur les longues distances.

Certains lévriers hongrois dépassent même les lévriers anglais sur certaines distances de piste. C'est une race de chiens de course et de chasse à la vue. Son flair est néanmoins remarquable. Naturellement un peu distant, mais jamais timide, ce chien hongrois est rapide, intelligent, fidèle et très vigilant.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)