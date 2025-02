Même si la dermatite atopique du chien est l'une des affections cutanées les plus courantes chez le chien, ce n'est pas la seule maladie de peau. Par conséquent, si vous remarquez des rougeurs, des gonflements, des pellicules ou une perte de poils, contactez votre vétérinaire pour obtenir un diagnostic professionnel et un traitement spécifique.

3. Allergies et intolérances alimentaires

Le bœuf, le poulet, l'agneau, le poisson, le porc, le lapin, les produits laitiers et le blé font partie des aliments qui peuvent provoquer des allergies et être à l'origine des démangeaisons chez votre chien. Il s'agit souvent d'une maladie génétique et la réaction est déclenchée lorsque votre chien mange une certaine quantité d'un ou de plusieurs ingrédients auxquels il est allergique (au-delà de son seuil de tolérance individuel). Le moyen le plus efficace de savoir si votre animal souffre d'une allergie alimentaire est de demander à votre vétérinaire de lui faire suivre un régime d'élimination pendant huit à douze semaines. Mais l'alimentation n'est pas le seul facteur allergique susceptible de provoquer des allergies cutanées chez votre chien.

4. Troubles endocriniens ou auto-immuns

Il est également possible que votre chien souffre d'une incapacité d'un organe endocrinien à sécréter les hormones nécessaires à la santé de sa peau et de son pelage. Les différents troubles endocriniens sont liés à plusiers hormones (hypothyroïdite, syndrome de Cushing, etc.), et si certains troubles endocriniens peuvent être soignés par un traitement médicamenteux, d'autres peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Une visite chez votre vétérinaire est le meilleur moyen de savoir si un déséquilibre hormonal est à l'origine des démangeaisons de votre chien.

5. Infections de l’oreille

Si votre chien se gratte constamment les oreilles ou secoue la tête, cela peut être dû à une otite (infection ou inflammation de l'oreille). La rougeur, le gonflement, l'écoulement et la peau écaillée sont d'autres symptômes de l'otite chez le chien qui doivent être signalés à votre vétérinaire. La présence d'une odeur inhabituelle peut être le signe d'une inflammation interne de l'oreille.

Votre chien se gratte l'oreille, ressent une douleur et/ou secoue la tête, ce sont d'autres signes qui peuvent vous alerter sur la présence d'un corps étranger dans l’oreille, comme par exemple des épillets qui se dessèchent et viennent se loger dans les oreilles du chien (mais aussi dans le pelage, les narines et même les pattes). Ils peuvent être très douloureux et nécessitent d’être retirés par votre vétérinaire.