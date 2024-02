DÉTAILS DU PRODUIT

L’éclat du pelage de votre chien est un signe de sa bonne santé. Un pelage riche et soyeux témoigne de l’efficacité de son alimentation. ROYAL CANIN® Coat Care mousse maintient la qualité et la vigueur de son pelage, pour qu’il conserve son apparence parfaite et sa santé optimale. Cette alimentation complète et savoureuse est enrichie en acides gras oméga-3 et 6, ainsi qu’en huile de bourrache GLA, des nutriments qui contribuent à nourrir la peau et le pelage de votre chien. De la tyrosine et de la phénylalanine pour intensifier la belle couleur du pelage. Ces nutriments sont des précurseurs de mélanine, ils favorisent la brillance et la vitalité du pelage de votre chien. ROYAL CANIN® Coat Care mousse convient aux chiens de toutes tailles au poil terne et sec. Forts de plusieurs décennies de recherches scientifiques avancées dans l’alimentation canine, nous mettons aujourd’hui notre expérience à votre service pour nourrir votre chien et son pelage. En complément de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel ROYAL CANIN® Coat Care est également disponible sous forme de croquettes. Ces deux versions sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ?

