Allergies cutanées chez le chien

Les chiens ont tendance à avoir une peau sensible et peuvent même développer des allergies à des aliments particuliers de leur alimentation ou à leur environnement. Cependant, avant de consulter un vétérinaire, il y a plusieurs choses à comprendre sur la probabilité que votre chien ait une allergie.

Qu’est-ce qu’une allergie chez les chiens ?

Une allergie est une réaction déclenchée par un élément spécifique, interne ou externe à l'organisme, appelé allergène. Ces allergènes peuvent être particuliers à un chien ou plus généralement connus au sein de sa race, de sa tranche d’âge ou de sa population. Son système immunitaire, qui compense excessivement et répond anormalement à ce qui devrait être un problème environnemental ou interne normal, est responsable du déclenchement de la réaction.

Quelles sont les allergies les plus courantes chez les chiens ?

Parmi la population canine, certaines réactions allergiques courantes sont à surveiller. L’une d’elles est les piqûres de puces, où la peau de votre chien réagit plus fortement que la normale à la puce commune. Cela peut également arriver avec des moustiques et d’autres parasites. Les chiens peuvent également souffrir d’allergies semblables à celles des humains et réagir à des facteurs environnementaux tels que le pollen ou les acariens.

Les chiens peuvent présenter une hypersensibilité à certains agents présents dans les aliments, ce qui peut entraîner une allergie. Cela comprend l’histamine, présente dans certains types de protéines, les tomates et les épinards, ainsi que les nutriments présents dans certaines céréales. Certains nutriments auxquels les chiens sont hypersensibles peuvent se retrouver dans certains aliments pour chiens, ce qui provoque ensuite des réactions inutiles sur la peau et le corps.

Quels sont les symptômes d’une allergie chez un chien ?

La première chose que vous remarquerez probablement chez votre chien est un changement de comportement. Il va souffrir de démangeaisons et se gratter beaucoup plus qu’à l’habitude, soit à un endroit précis de son corps, soit sur l’entièreté de celui-ci. Après de plus amples investigations, vous découvrirez peut-être qu'il présente le type de symptômes que vous associez à une allergie chez l'homme : sa peau peut sembler rouge, écailleuse ou sèche et sembler démanger.