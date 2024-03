Mini Coat Care

DÉTAILS DU PRODUIT

Le pelage épais et soyeux de votre chien est non seulement de toute beauté, mais il reflète également son état de santé et la qualité de son alimentation. La meilleure façon d’entretenir le pelage de votre chien est de l’intérieur vers l’extérieur, en commençant par lui offrir une nourriture appropriée. Le délicieux complexe nutritif ROYAL CANIN® Coat Care Mini maintient la qualité et la vigueur du pelage de votre chien, pour qu’il conserve son apparence parfaite et sa santé optimale. Cet aliment convient aux chiens au poil terne et rêche pesant jusqu’à 10 kg. Grâce aux acides gras oméga-3 et 6 qu’il contient, ROYAL CANIN® Coat Care Mini contribue à soigner à la fois la peau et le pelage. La formule exclusive de ses croquettes est également enrichie en huile de bourrache GLA pour une peau encore mieux nourrie. ROYAL CANIN® Coat Care Mini contient également de la tyrosine et de la phénylalanine. Ces excellents nutriments, qui sont des précurseurs de la mélanine, intensifient la couleur du pelage de votre chien. Notre programme nutritionnel Coat Care est disponible sous deux formes : en croquettes et en mousse conditionnée en sachet fraîcheur, les deux étant parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les résultats de la formule ROYAL CANIN® Coat Care Mini sont avérés. Testé scientifiquement dans les chenils Royal Canin, il est prouvé que cet aliment améliore la brillance du pelage après seulement 28 jours d’utilisation.

Voir plus